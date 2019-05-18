Недвед стал причиной отставки Аллегри, – СМИ

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед причастен к отставке главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

Функционер выдвинул ультиматум президенту "Старой синьоры" Андреа Аньелли, согласно которому тот должен был выбрать кого-то одного – Недведа или Аллегри, сообщает Corriere della Sera.

Аллегри прокомментировал свой уход из Ювентуса

По информации издания, легендарный чех, а также спортивный директор Юве Фабио Паратичи настаивали на том, чтобы туринцы попрощались с 51-летним наставником. Аньелли в свою очередь готов был продолжить работу с 5-кратным чемпионом Италии Аллегри, но вынужден был выбирать между ним и вице-президентом.

О разногласиях Недведа и Аллегри стало известно ранее. В частности, наставник туринцев заявлял, что Юве требуются революционные кадровые изменения летом, чтобы бороться за кубок Лиги чемпионов, а вице-президент настаивал, что нынешний состав "Старой синьоры" трудно улучшить на трансферном рынке.

Напомним, что накануне Ювентус официально объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера. Основной претендент на вакантное место – наставник лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Рекорды в Италии и несбыточная мечта о Лиге чемпионов даже с Роналду: чем запомнится Аллегри в Ювентусе