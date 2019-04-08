ПСЖ запланував багатомільйонне підсилення на 2019-й рік – трансфери 3-4 зірок і чорний список Тухеля

Парі Сен-Жермен сподівається значно зміцнити свої лави під час найближчого трансферного вікна. Головний тренер французького гранда Томас Тухель може розраховувати на 3-4 зіркових новачків.

Уже за підсумками 31-го туру Ліги 1 ПСЖ ледь не став достроковим чемпіоном Франції. Відтак в умовах, коли на команду в сезоні не чекає практично жоден інший вагомий виклик (є ще фінал Кубка Франції проти Ренна 27-го квітня), вона починає готуватись до наступного. Le Parisien підготував великий матеріал щодо трансферних рухів парижан. Клуб, обтяжений проблемами з фінансовим фейр-плей, змушений не лише купувати, а й продавати.

ПСЖ готовий позбутись від 6 до 10-и своїх футболістів. Чорний список Тухеля з різних причин поповнили такі виконавці, як: Едінсон Кавані, Адріен Рабйо (воює з клубом уже не перший місяць), Томас Меньє (Манчестер Юнайтед готовий підсилитись 27-річним бельгійцем), Крістофер Нкунку (Арсенал очолює чергу покупців), Лайвен Курзава (Іспанія – головний претендент), Юліан Дракслер (Німеччина та Іспанія) і Стенлі Нсокі. Під питанням майбутнє Дані Алвеса та Джіджі Буффона. Альфонс Ареола і Преснель Кімпембе також можуть покинути Париж.

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Серед них виділяється уругвайський снайпер. Кавані і у свої 32 продовжує забивати. В активі Едінсона 22 голи і 8 асистів за 27 матчів, але це літо – останній шанс бодай щось на ньому заробити. Схоже, що спортивний директор Антеро Енріке, про відставку якого говорять вже не перший рік, якимсь дивом врятує свою посаду. За задумом португальця, Кавані не можна відпускати безкоштовно у 2020-му, однак і пропонувати новий контракт немає сенсу.

На виручені з продажів своїх футболістів гроші Тухель просить прикупити йому 3-х, а ще краще 4-х новачків. Для німецького наставника досі провідною темою залишається зміцнення центра поля. Керманич ПСЖ є великим фанатом творчості півзахисника Евертона Ідрісси Гуйє та його колеги по амплуа Танге Ндомбеле з Ліона.

Якщо не вийде домовитись зі згаданими виконавцями, на олівці скаутів ПСЖ також перебуватимуть Аллан (Наполі) та Андер Еррера, чий контракт з Манчестер Юнайтед завершується влітку. Іспанець може заробляти на Парк де Пренс понад 8 млн євро, що на декілька мільйонів більше, ніж йому пропонували манкуніанці. Однак Еррера – не є пріоритетним варіантом для Тухеля.

Головними кандидатами на місце правого і лівого фулбеків є 26-річні італійці: Крістіано Піччіні (Валенсія) та Крістіано Бірагі (Фіорентина). Вони приваблюють своєю дешевизною – кожен трансфер оцінюють у менш як 10 млн євро. У разі провалу перемовин з ними альтернативами виступають Філіпе Луїс (Атлетіко) та Дейлі Блінд (Аякс).

Давід Де Хеа може вирішити долю Ареола. Альфонс у сезоні 2018/19 відіграв 15 матчів (лише в 11-и пропускав) на нуль, але навіть це не врятувало б його від відходу, якщо б вдалося якимсь дивом узгодити коштовний трансфер з МЮ. Наразі не виглядає на те, що "червоні дияволи" горять бажанням позбуватись своєї вічно незадоволеної зірки.

Аби втерти носа Барселоні, яка обставила ПСЖ з трансфером центрхава Френкі Де Йонга, французький клуб бажає підписати іншого "сина бога". Центральний захисник Аякса Матейс Де Лігт коштує 70-100 мільйонів євро і може побити рекорд найдорожчого захисника планети вже найближчим часом. Екс-тренер Борусії Д прагне мати у своєму розпорядженні 4-х центрбеків, аби могти варіювати схеми з двома і трьома оборонцями.

Загалом багато що у трансферній кампанії паризького гіганта залежатиме від успішності продажів. Бачення ж Тухеля полягає в тому, аби зміксувати досвід і молодість. Прикупити гравців, які допоможуть вигравати титули, та зібрати самородків, яких можна перепродати значно дорожче в майбутньому.