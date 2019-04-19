Сімеоне – про ситуацію з Костою: Якщо гравець хоче піти з команди, то може йти

Тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не уникав питань стосовно долі скандального форварда.

Сімеоне непрозоро натякнув, що майбутнє Кости у його команді залишається під сумнівом.

Дієго Коста відмовляється тренуватись з Атлетіко

"Будь-який гравець, який хоче піти, може піти, – заявив Сімеоне, коли іспанські журналісти запитали, чи буде Коста грати в Атлетіко в наступному сезоні. – Ситуація з Дієго стосується внутрішніх справ клубу, ми вирішимо її.

Він провів не найкращий сезон. Йому завадила травма, але ми сподіваємося, що його майстерність може принести нам користь в наступному сезоні. Я хочу, щоб він повернувся на поле з голодом до перемог і залишив все погане позаду".

У цьому сезоні Дієго Кості не вдається демонструвати високої результативності, натомість скандали залишаються невід'ємною частиною його кар'єри. У матчі з Барселоною він отримав червону картку за образи на адресу арбітра. Атлетіко відкрив власне розслідування цього інциденту, але Кості явно не сподобалася така позиція клубу.