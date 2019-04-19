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Сімеоне – про ситуацію з Костою: Якщо гравець хоче піти з команди, то може йти

20:10 362 Читать на русском
Сімеоне – про ситуацію з Костою: Якщо гравець хоче піти з команди, то може йти
Дієго Коста і Дієго Сімеоне / Reuters

Тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не уникав питань стосовно долі скандального форварда.

85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі
 
Дієго Коста 29’
29’ Дієго Коста
85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі

Сімеоне непрозоро натякнув, що майбутнє Кости у його команді залишається під сумнівом.

Дієго Коста відмовляється тренуватись з Атлетіко

"Будь-який гравець, який хоче піти, може піти, – заявив Сімеоне, коли іспанські журналісти запитали, чи буде Коста грати в Атлетіко в наступному сезоні. – Ситуація з Дієго стосується внутрішніх справ клубу, ми вирішимо її.

Він провів не найкращий сезон. Йому завадила травма, але ми сподіваємося, що його майстерність може принести нам користь в наступному сезоні. Я хочу, щоб він повернувся на поле з голодом до перемог і залишив все погане позаду".

У цьому сезоні Дієго Кості не вдається демонструвати високої результативності, натомість скандали залишаються невід'ємною частиною його кар'єри. У матчі з Барселоною він отримав червону картку за образи на адресу арбітра. Атлетіко відкрив власне розслідування цього інциденту, але Кості явно не сподобалася така позиція клубу.

Теги
Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Барселона - Атлетіко
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