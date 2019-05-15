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ПСЖ спробує випередити Барселону у боротьбі за Грізманна

15 травня 12:39 1233 Читать на русском
ПСЖ спробує випередити Барселону у боротьбі за Грізманна
Антуан Грізманн / Reuters

Список кандидатів на форварда Атлетіко Антуана Грізманна поповнився французьким ПСЖ.

Барселоні доведеться витримати конкуренцію з боку паризького клубу, інформує Le Parisien.

"Я хочу спробувати щось інше", – Грізманн пояснив, чому покидає Атлетіко

Видання, посилаючись на надійне джерело в ПСЖ, стверджує, що столичний клуб готовий виділити кошти на трансфер зірки Атлетіко. Раніше Грізманн офіційно повідомив, що покине "матрацників" після цього сезону.

Барселона також налаштована на серйозну боротьбу за француза. Каталонці готові запропонувати за нього Філіппе Коутінью, якщо Атлетіко буде зацікавлений у послугах бразильця.

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Теги
Трансфери Англія Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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