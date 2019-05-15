"Я хочу спробувати щось інше", – Грізманн пояснив, чому покидає Атлетіко

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн розповів про причини, які змушують його попрощатись з командою.

"Поспілкувавшись з Дієго Сімеоне, Мігелем Анхелем Хілем і людьми в керівництві, я б хотів повідомити вболівальникам, які мене дуже люблять, що вирішив піти, спробувати щось інше, новий виклик.

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Мені було непросто прийняти це, але це було необхідно. Це були видатні п'ять років, я виграв свої перші великі трофеї на клубному рівні.

Це був важливий період. Ви назавжди в моєму серці, тому я хотів, щоб ви дізналися про це після клубу і тренера.

Я отримав величезне задоволення, віддавав всього себе на полі, хотів дарувати радість людям, які приходять на Ванда Метрополітано і на наші гостьові матчі, і для вас у мене залишилися тільки слова подяки", – заявив Грізманн у своєму відеозверненні.

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Основним претендентом на підписання лідера збірної Франції вважається каталонська Барселона.