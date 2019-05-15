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"Я хочу спробувати щось інше", – Грізманн пояснив, чому покидає Атлетіко

15 травня 09:54 1143 Читать на русском
"Я хочу спробувати щось інше", – Грізманн пояснив, чому покидає Атлетіко
Антуан Грізманн / Reuters

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн розповів про причини, які змушують його попрощатись з командою.

"Поспілкувавшись з Дієго Сімеоне, Мігелем Анхелем Хілем і людьми в керівництві, я б хотів повідомити вболівальникам, які мене дуже люблять, що вирішив піти, спробувати щось інше, новий виклик.

Грізманн офіційно покидає Атлетіко

Мені було непросто прийняти це, але це було необхідно. Це були видатні п'ять років, я виграв свої перші великі трофеї на клубному рівні.

Це був важливий період. Ви назавжди в моєму серці, тому я хотів, щоб ви дізналися про це після клубу і тренера.

Я отримав величезне задоволення, віддавав всього себе на полі, хотів дарувати радість людям, які приходять на Ванда Метрополітано і на наші гостьові матчі, і для вас у мене залишилися тільки слова подяки", – заявив Грізманн у своєму відеозверненні.

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Основним претендентом на підписання лідера збірної Франції вважається каталонська Барселона.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселона Барселона Атлетіко Атлетіко Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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