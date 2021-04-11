"Поки що невідомо, де будемо проводити найближчі матчі – вирішуємо це питання.

Ниві присудили технічну поразку – тернопільський клуб став жертвою кубкового матчу Динамо

Щодо технічної поразки у матчі з Гірник-Спортом – ми ще не отримали офіційного підтвердження, тому я не можу це прокоментувати. У п'ятницю був розгляд КДК, рішення ми поки не отримали.

У нас немає фінансових проблем. Є невеличка затримка по зарплаті, але клуб виїхав до Києва (на гру з Оболонню, – прим.), не було жодних нюансів. Не знаю, хто роздмухує тему, що у нас фінансова криза, нам це незрозуміло. Можливо це якісь агенти або недоброзичливці – не знаю. Клуб працює в штатному режимі і готується до наступної гри", – сказав Тихий у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після 20-ти турів Нива набрала 18 очок і посідає у турнірній таблиці Першої ліги 13-ту сходинку.

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