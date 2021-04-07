Тернопільська Нива може не вирушити на поєдинок 21-го туру проти київської Оболоні, інформує Meta-ratings.

Нива Т продовжує пошуки нового домашнього стадіону – "винуватцем" став Кубок України

За інформацією джерела, причиною таких проблем є серйозна заборгованість. Команда вже близько двох місяців не отримує заробітної плати. Але це не єдині проблеми клубу – Нива не може проводити свої матчі у Тернополі через підготовку газону до фінального матчу Кубка України.

До слова, наразі колектив розташовується на 13 сходинці турнірної таблиці Першої ліги, поєдинок з Оболонню запланований на суботу, 10 квітня.

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