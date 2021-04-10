Засідання КДК УАФ, яке відбулось 9 квітня, прийняло низку важливих рішень. Серед інших, зарахування тернопільській Ниві технічної поразки за матч 20-го туру Першої ліги з Гірник-Спортом, який так і не відбувся, повідомляє Meta Ratings.

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Причина – керівництво Ниви не потурбувалося завчасно про місце проведення зустрічі.

Нагадаємо, тернопільській команді заборонили зіграти на власному стадіоні через підготовку поля до півфінального матчу Кубка України між Агробізнесом і Динамо. Гірник-Спорт не погодився провести зустріч у Львові на арені Скіф, оскільки отримав повідомлення про це на день пізніше, ніж належить за регламентом. Суперник запропонував провести поєдинок на своєму стадіоні в Горішніх Плавнях, але Нива відповіла відмовою.

До слова, Нива у турнірній таблиці Першої ліги йде тринадцятою, маючи у своєму активі 18 пунктів.

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