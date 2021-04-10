Перша ліга: Агробізнес на останніх секундах спіткнувся у матчі з Авангардом, Верес дотиснув ВПК-Агро в компенсований час
Відбулись суботні матчі у рамках 21-го туру Першої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Перша ліга 2020/21, 21-й тур
Авангард – Агробізнес – 1:1
Голи: Бородай, 90+4, (пен.) – Черненко, 23, (пен.)
Оболонь – Нива Т – 2:1
Голи: Майданевич, 68, Мурза, 74 – Кисленко, 24
Верес – ВПК-Агро – 1:0
Гол: Гончаренко, 90+4
Альянс – Металіст 1925 – початок о 16:00
Гірник-Спорт – Миколаїв – початок о 16:00
Прикарпаття – Кремінь – початок о 16:00
Волинь – Кристал – початок о 17:00
Чорноморець – Полісся – початок о 17:00
Агробізнес на виїзді не втримав перемогу над Авангардом. Черненко в першому таймі реалізував пенальті за гру рукою Бородая, і поєдинок йшов до перемоги лідера, проте на останніх секундах ситуація повторилась, щоправда в інші ворота. Бородай виправився за помилку в першій половині, принісши для команди нічию та не дозволив Агробізнесу наблизитись до лідерів.
Ниві присудили технічну поразку – тернопільський клуб став жертвою кубкового матчу Динамо
Оболонь у вольовому стилі обіграла тернопільську Ниву. Кисленко на 24 хвилині вивів тернополян вперед, але у другому таймі Майданевич та Мурза менше, ніж за 10 хвилин, відправили два м'ячі у ворота супернику, перевернувши гру та принісши перемогу Оболоні.
Верес на останніх хвилинах вирвав перемогу над ВПК-Агро. Поєдинок йшов до нульової нічиєї, хоча рівненці провели більшу частину часу в атаках, і на 4 компенсованій хвилині Верес був винагороджений за свою наполегливість – Гончаренко класним ударом зі штрафного приніс перемогу своїй команді.