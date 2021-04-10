Перша ліга 2020/21, 21-й тур

Авангард – Агробізнес – 1:1

Голи: Бородай, 90+4, (пен.) – Черненко, 23, (пен.)

Оболонь – Нива Т – 2:1

Голи: Майданевич, 68, Мурза, 74 – Кисленко, 24

Верес – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Гончаренко, 90+4

Альянс – Металіст 1925 – початок о 16:00

Гірник-Спорт – Миколаїв – початок о 16:00

Прикарпаття – Кремінь – початок о 16:00

Волинь – Кристал – початок о 17:00

Чорноморець – Полісся – початок о 17:00

Агробізнес на виїзді не втримав перемогу над Авангардом. Черненко в першому таймі реалізував пенальті за гру рукою Бородая, і поєдинок йшов до перемоги лідера, проте на останніх секундах ситуація повторилась, щоправда в інші ворота. Бородай виправився за помилку в першій половині, принісши для команди нічию та не дозволив Агробізнесу наблизитись до лідерів.

Ниві присудили технічну поразку – тернопільський клуб став жертвою кубкового матчу Динамо

Оболонь у вольовому стилі обіграла тернопільську Ниву. Кисленко на 24 хвилині вивів тернополян вперед, але у другому таймі Майданевич та Мурза менше, ніж за 10 хвилин, відправили два м'ячі у ворота супернику, перевернувши гру та принісши перемогу Оболоні.

Верес на останніх хвилинах вирвав перемогу над ВПК-Агро. Поєдинок йшов до нульової нічиєї, хоча рівненці провели більшу частину часу в атаках, і на 4 компенсованій хвилині Верес був винагороджений за свою наполегливість – Гончаренко класним ударом зі штрафного приніс перемогу своїй команді.

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