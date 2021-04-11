"Пока неизвестно, где будем проводить ближайшие матчи – решаем этот вопрос.

Ниве присудили техническое поражение – тернопольский клуб стал жертвой кубкового матча Динамо

Относительно технического поражения в матче с Горняк-Спортом – мы еще не получили официального подтверждения, поэтому я не могу это прокомментировать. В пятницу было рассмотрение КДК, решения мы пока не получили.

У нас нет финансовых проблем. Есть небольшая задержка по зарплате, но клуб выехал в Киев (на игру с Оболонью, – прим.), не было никаких нюансов. Не знаю, кто раздувает тему, что у нас финансовый кризис, нам это непонятно. Возможно это какие-то агенты или недоброжелатели – не знаю. Клуб работает в штатном режиме и готовится к следующей игре", – сказал Тихий в комментарии Tribuna.

Напомним, после 20-ти туров Нива набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице Первой лиги 13-ю строчку.

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