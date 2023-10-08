Півзахисник Кіліан Азар розповів про нинішнє життя свого брата після відходу з мадридської команди.

"Станом на сьогодні він не рухається з місця, але я не знаю, чи закінчилася його кар'єра. Якщо він ухвалить остаточне рішення, то сам розповість про це.

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Еден зараз живе в Мадриді, тому що його діти ходять до місцевої школи. Ми постійно спілкуємося з ним, і я знаю, чим брат займається щодня – просто насолоджується життям.

Він, як і раніше, любить футбол, адже ця гра завжди була найбільшою пристрастю в його житті. Він віддавав усі сили на полі в кожній команді, за яку грав. Еден зробив усе для того, щоб виграти трофеї у всіх клубах, за які він виступав, включно з мадридським Реалом", – цитує Кіліана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Еден у липні 2023 року покинув Реал. 32-річний вінгер мав запрошення від Інтера Маямі та з чемпіонату Бельгії, однак досі залишається без команди.

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