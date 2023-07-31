Колишній хавбек Реала Еден Азар так і не знайшов новий клуб після відходу з Мадрида.

Бельгієць ще з 3 червня залишився без клубу, коли Реал оголосив про його відхід, але з того часу Азар так і не знайшов нове місце роботи, повідомляє AS.

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Найбільш наполегливим був бельгійський Моленбек, у якому виступає один з його молодших братів – Кіліан. Також інтерес проявляв Інтер Маямі, куди перебрались Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Втім, усі ці варіанти не зацікавили Едена.

Нагадаємо, Азар приєднався до Реала у 2019 році. З того часу він зіграв в 76 матчах за "вершкових", в яких забив 7 голів та оформив 12 асистів. Разом з командою він завоював 8 трофеїв: 1 Лігу чемпіонів, 1 Клубний чемпіонат світу, 1 Суперкубок Європи, 2 титули чемпіона Ла Ліги, 1 Кубок Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії.

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