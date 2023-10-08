"По состоянию на сегодня он не двигается с места, но я не знаю, закончилась ли его карьера. Если он примет окончательное решение, то сам расскажет об этом.

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Эден сейчас живет в Мадриде, потому что его дети ходят в местную школу. Мы постоянно общаемся с ним, и я знаю, чем брат занимается каждый день – просто наслаждается жизнью.

Он по-прежнему любит футбол, ведь эта игра всегда была самой большой страстью в его жизни. Он отдавал все силы на поле в каждой команде, за которую играл. Эден сделал все для того, чтобы выиграть трофеи во всех клубах, за которые он выступал, включая мадридский Реал", – цитирует Килиана Mundo Deportivo.

Напомним, Эден в июле 2023 года покинул Реал. 32-летний вингер имел приглашение от Интера Майами и из чемпионата Бельгии, однако до сих пор остается без команды.

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