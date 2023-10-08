У черговому турі МЛС Інтер Маямі знову зазнав фіаско. Цього разу катом команди Херардо Мартіно став Цинциннаті. Читайте звіт і дивіться огляд доленосного матчу на "Футбол 24".

МЛС-2023

Інтер Маямі – Цинциннаті – 0:1

Гол: Барреаль, 78

Мессі може повернутися в Барселону вже у січні – в Іспанії натякнули на сенсаційний перехід

Інтер Маямі зазнав прикрої поразки від лідера своєї конференції – Цинциннаті. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий наприкінці зустрічі. Кіпер господарів зумів відбити удар в кут, але на добивання від Барреаля вже не встиг. До слова, повернувся у склад Ліонель Мессі. Аргентинець вийшов на заміну на 55-й хвилині, але врятувати свою команду не зумів.

Фіаско позбавило Інтер шансів пробитись у плей-офф МЛС – "чаплі" з 33-ма очками і далі передостанні у турнірній таблиці Східної конференції. За 2 тури до фінішу регулярного чемпіонату Мессі та компанія відстали від зони плей-офф на 7 очок.

Вже традиційно весь матч у складі Інтера провів український захисник Сергій Кривцов. Цього разу гра у нашого співвітчизника не пішла і він отримав від статистичного порталу SofaScore другу найнижчу оцінку в команді – 6,4. Наш співвітчизник зробив 72 доторки до м'яча, 2 перехоплення і 5 втрат, не виграв жодної дуелі з п'яти у боротьбі за позицію, здобув одну перемогу з трьох на другому поверсі, привіз три фоли, віддав три з чотирьох довгих передач, а точність його пасів становила 93%.