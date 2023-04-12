Напомним, "горняки" на последних секундах забили победный мяч в ворота Львова, но в том же матче потеряли Дмитрия Крыськива. Полузащитник получил серьезную травму и не смог самостоятельно покинуть поле. Есть опасения, что 22-летний Крыськив пропустит несколько месяцев и не сыграет на молодежном чемпионате Европы.

"Травма Крыськива – диаметрально противоположная моим эмоциям. С одной стороны, я очень счастлив очень важными тремя очками. А с другой – я крайне грустный, что случилась та травма Дмитрия Крыськива, который, прежде всего, человек.

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Он показал хороший характер, который очень положительно влияет на команду. Ребята очень расстроены за него, очень. Как футболист он уже показал, что дает команде много статистических моментов – голы, ассисты. Могу сказать, что Крыськив уже достойно заменил Михаила Мудрика. По-моему, даже лучшую статистику имеет, чем Миша. И сейчас ты его теряешь.

Очень сильно подвернул голеностоп. Завтра-после завтра будем смотреть, что там есть. Но не выглядит хорошо. Выбыл надолго. Не знаю, вернется ли он вообще (вероятно, имелось в виду до окончания сезона – прим. "Футбол 24" ). Вы знаете, что мало осталось. Поэтому смешанные эмоции, потому что такого футболиста не будет хватать каждой команде, а не только Шахтеру", – рассказал Йовичевич в эфире YouTube-каналу Шахтера.

Благодаря победе над Львовом "оранжево-черные" оторвались от СК Днепр-1 на 4 очка, но сыграли на матч больше. В следующем туре Шахтер сыграет против Динамо, а до завершения чемпионата команда Йовичевича в общей сложности проведет 10 поединков.

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