"Дмитро Криськів більше не допоможе Шахтарю у цьому сезоні. Півзахисник Шахтаря зазнав фатальної травми у грі проти Львова. У боротьбі за м'яч гравець невдало поставив праву ногу, по якій зіграв Максим Грисьо. Як підсумок, відбулася зовнішня ротація стопи, що призвела до розриву зв'язок гомілкостопу.

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У випадку такої травми, як правило, розривається медіальна група зв'язок гомілкостопу, а саме дельтоподібна зв'язка. Також дуже часто розривається міжкістковий синдесмоз між гомілковими кістками. Здається, гравцеві пощастило обійтися без переломів, які часто бувають при такій травмі.

Отже, зараз Криськіву треба буде ретельно сконцентруватися на відновленні, яке може складати 2-3 місяці зважаючи на те, наскільки важливу роль медіальна група зв'язок має у забезпеченні стабільності суглоба. Очікуємо на офіційну інформацію з клубу та ступінь ушкодження звʼязки, але, зважаючи на побачене, можна очікувати, що гравець пропустить залишок сезону, як і Євро U-21, що відбудеться у червні", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Криськів провів за Шахтар 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти.

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