Вінгер Торіно Неманья Радоньїч з'явився на полі в туринському дербі на 60 хвилині. Через 14 хвилин наставник команди Іван Юріч зробив зворотню заміну.

Ювентус перестріляв Торіно в дербі з шістьма голами – Погба вперше за 10 місяців зіграв у офіційному матчі

"Що трапилося? Є речі, які важко зрозуміти. Радоньїчу абсолютно не вистачає поваги до гри. У нього є ідеї, навіть цікаві речі, але, мабуть, я не зміг зробити з нього футболіста за пів року. Ми заплатили за це в останніх матчах. Іноді у вас виходить добре, іноді – ні, але повинна бути концентрація: важливо залишаться у грі. Часто буває, що ми не зосереджені", – розповів тренер DANZ.

В цьому сезоні сербський вінгер виходив на поле у складі Торіно у 21 матчі. Він забив два голи та оформив одну результативну передачу. Нагадаєм, що Яремчук і Радоньїч грали разом у сезоні 2021/22 у складі Бенфіки.

Наполі красиво розбив Айнтрахт і заглядає у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Хвіча пробачив з пенальті, але все виправив