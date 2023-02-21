Імпульсу вистачило на 20 хвилин

Одна з найочевидніших пар, яка не обіцяла великої інтриги. Наполі розносить всіх у цьому сезоні: команда адаптивна, футболісти чудово доповнюють один одного, лідери в хорошій формі. Айнтрахт поступається і за якістю футболу, і за рівнем окремих виконавців. Єдиний шанс на успіх для "орлів" за таких умов – зіграти вище своїх можливостей. Видати матч життя.

Франкфурт неодноразово показував, що здатен на це в кубкових турнірах. Спершу на внутрішній арені, потім в Лізі Європи, вибиваючи Барселону, а тепер спробував засяяти в Лізі чемпіонів. Команду Олівера Гласнера гнали неймовірні вболівальники – атмосфера на Дойче Банк Парк традиційно вражала.

Імпульс фанів допоміг Айнтрахту потужно розпочати матч. Ліндстрьом і Коло Муані на перших хвилинах гостро прострілювали вздовж воріт – ніхто не відгукнувся. Господарі стримували Наполі організованим середнім блоком. Передачі на фланги були тригерами для активізації пресингу. "Орли" хвилин 20 тримали високий рівень інтенсивності та грали на рівних.

Наполі задушив Айнтрахт

Однак неаполітанці адаптувалися. Підопічні Лучано Спаллетті почали швидше рухати м'яч і перестали підставлятися на флангах. Якщо в першій чверті зустрічі гострота біля воріт Траппа виникала після прямих ударів з кутового(!) від Зєлінскі, то з часом в Осімхена та Кварацхелії вже виникали повноцінні моменти. Партнери шукали нігерійця закиданнями, користуючись його універсальністю.

Господарі старалися щільно грати з головними зірками Наполі – Хвічу тримали втрьох, під Осімхена завжди готували підстраховку. А от Лосано отримав більше свободи... і скористався нею. Перший шанс мексиканець зіпсував, пробивши в стійку. Епізод завершився пенальті – Бута необачно врізав по ногах Осімхену. Втім, Кварацхелія з 11-метрвої позначки не переграв Траппа.

Але вже наступний ривок Лосано завершився голом. Ірвінг прострілив вздовж воріт, а Осімхен неоковирно переправив м'яч у сітку. Через кілька хвилин виникла дуже схожа ситуація. Лосано перехопив м'яч і покотив ідеально на свого форварда, Осімхен забив, але перед тим заліз в офсайд.

Без лідера атак, без шансів

Айнтрахт занадто багато помилявся. Обрізки стали катастрофічно регулярними. Лоботка і Зєлінскі легко грали на перехопленнях, а Лосано та Кварацхелія отримували подарунки прямо в ноги. Наполі міг завчасно вирішувати всі питання, але Лосано та Кварацхелія зіпсували хороші моменти.

Однак це не проблема, коли Айнтрахт провалюється кожні 5 хвилин. Господарі ще й залишилися в меншості – Коло Муані отримав червону за грубий підкат і пропустить матч-відповідь. Хвіча отримав ще один подарунок і нарешті його розпакував. Грузин прийняв ефектний пас від Ангісса та ефектно відкинув п'ятою на Ді Лоренцо, а капітан ефектним ударом поклав м'яч в дальній кут.

Здобувши комфортний рахунок, Наполі старався заспокоїти гру, контролюючи м'яч. Айнтрахт тим часом шукав можливості вибігти в контратаку. Один раз такий шанс випав – Камада обігрався з Кнауффоом, але пробив у голкіпера. Наполі везе з Франкфурта перемогу, яка наближає до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 15 березня в Неаполі.