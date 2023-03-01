Главный тренер Торино Иван Юрич подверг резкой критике одного из своих игроков после поражения от Ювентуса (2:4).

Вингер Торино Неманья Радоньич появился на поле в туринском дерби на 60-й минуте. Через 14 минут наставник команды Иван Юрич произвел обратную замену.

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"Что случилось? Есть вещи, которые трудно понять. Радоньичу абсолютно не хватает уважения к игре. У него есть идеи, даже интересные вещи, но, пожалуй, я не смог сделать из него футболиста за полгода. Мы заплатили за это в последних матчах . Иногда у вас получается хорошо, иногда – нет, но должна быть концентрация: важно оставаться в игре. Часто бывает, что мы не сосредоточены», – рассказал тренер DANZ.

В этом сезоне сербский вингер выходил на поле в составе Торино в 21 матче. Он забил два гола и оформил одну результативную передачу. Напомним, что Яремчук и Радоньич играли вместе в сезоне 2021/22 в составе Бенфики.

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