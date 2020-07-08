"Не все купується за гроші": Чижевський однозначно відповів на спекуляції щодо преміальних за перемогу над Рухом

Після перемоги над Рухом (3:2) головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський запевнив, що його команда здатна знайти мотивацію і без "подарунків" Карпат.

"Відповідаю всім відразу щодо преміювання від Карпат! Ми робимо свою роботу, ми маємо свою ціль, до якої йдемо дуже важко!!!

Блискавичний обмін голами з дальної відстані у відеоогляді матчу Рух – Агробізнес – 2:3

Тому не все купується за гроші, у кожного є свої амбіції. Давайте не будемо спекулювати ситуацією і не використовувати інформацію з інету", – написав Чижевський на особистій сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше співвласник Карпат Олег Смалійчук пообіцяв 600 тисяч гривень кожній команді, яка обіграє Рух до кінця поточного сезону в Першій лізі.

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