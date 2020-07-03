toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

"600 тисяч за перемогу над Рухом": Смалійчук продовжує тролити Козловського

3 липня 21:53 - Читать на русском
"600 тисяч за перемогу над Рухом": Смалійчук продовжує тролити Козловського
Олег Смалійчук / Фото з соцмереж

Власник Карпат Олег Смалійчук прокоментував скандальне відео з пропозицією призових для команд Першої ліги за перемогу над Рухом.

"У цьому сезоні УПЛ ні Карпатам, ні Руху не світить. Зустрітися з Винниками у Першій лізі – безцінно. Тому ставки ростуть: 600 тисяч за перемогу над Рухом.

"Карпати пропонують півмільйона за перемогу над Рухом": Козловський надав резонансний аудіозапис

P.S. І 20 тисяч гривень Міші (очевидно, Михайлові Кополовцю – прим.) на новий диктофон", – сказав Смалійчук у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, напередодні на сайті львівського Руха з'явилось відео, на якому голос, схожий на виконавчого директора Карпат Ростислава Ящишина, пропонує заплатити 500 тисяч за перемогу над Рухом. Згодом спортивний директор Миная Михайло Кополовець зізнався, що записав телефонну розмову і передав її президенту Руха Григорію Козловському, вважаючи вищезгадану пропозицію провокацією.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу

blog_ava
Зозуля став героєм в Іспанії – найкращий удар за 10 матчів, рятівна лисина українця, загроза Луніну та екс-динамівцю
3 липня
21995
Теги
футбольні фінанси Карпати Карпати Олег Смалійчук Григорій Козловський Рух Рух Михайло Михайло Кополовець
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
    Італія — 3 лип1616 Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
17
год
:
56
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук