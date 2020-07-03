"600 тисяч за перемогу над Рухом": Смалійчук продовжує тролити Козловського

Власник Карпат Олег Смалійчук прокоментував скандальне відео з пропозицією призових для команд Першої ліги за перемогу над Рухом.

"У цьому сезоні УПЛ ні Карпатам, ні Руху не світить. Зустрітися з Винниками у Першій лізі – безцінно. Тому ставки ростуть: 600 тисяч за перемогу над Рухом.

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P.S. І 20 тисяч гривень Міші (очевидно, Михайлові Кополовцю – прим.) на новий диктофон", – сказав Смалійчук у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, напередодні на сайті львівського Руха з'явилось відео, на якому голос, схожий на виконавчого директора Карпат Ростислава Ящишина, пропонує заплатити 500 тисяч за перемогу над Рухом. Згодом спортивний директор Миная Михайло Кополовець зізнався, що записав телефонну розмову і передав її президенту Руха Григорію Козловському, вважаючи вищезгадану пропозицію провокацією.

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