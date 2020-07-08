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"Не все покупается за деньги": Чижевский однозначно ответил на спекуляции по премиальным за победу над Рухом

09:18 - Читати українською
"Не все покупается за деньги": Чижевский однозначно ответил на спекуляции по премиальным за победу над Рухом
Александр Чижевский / сайта Агробизнеса

После победы над Рухом (3:2) главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский заверил, что его команда способна найти мотивацию и без "подарков" Карпат.

 

"Отвечаю всем сразу на счет премирования Карпат! Мы делаем свою работу, мы имеем свою цель, к которой идем очень тяжело!!!

Молниеносный обмен голами с дальней дистанции в видеообзоре матча Рух – Агробизнес – 2:3

Поэтому не все покупается за деньги, у каждого есть свои амбиции. Давайте не будем спекулировать ситуацией и не использовать информацию с инета", – написал Чижевский на личной странице в Facebook.

Напомним, ранее совладелец Карпат Олег Смалийчук пообещал 600 тысяч гривен каждой команде, которая обыграет Рух до конца текущего сезона в Первой лиге.

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Теги
Александр Александр Чижевский Рух - Агробизнес Карпаты Карпаты Первая лига Олег Смалийчук Агробизнес Агробизнес
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