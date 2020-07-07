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Блискавичний обмін голами з дальної відстані у відеоогляді матчу Рух – Агробізнес – 2:3

7 липня 21:58 - Читать на русском
Блискавичний обмін голами з дальної відстані у відеоогляді матчу Рух – Агробізнес – 2:3
Рух – Агробізнес – 2:3 – відеоогляд матчу

Агробізнес здолав Рух в результативному матчі 20 туру Першої ліги. Дивіться відео голів зустрічі.

 

Копина швидко вивів Рух вперед ударом головою після кутового. Окрасою гри стали дві хвилини в середині тайму. Хавбек гостей Микола Когут ледь не зламав поперечину гарматою з 23-25 метрів, але відповідь Брікнера була не гіршою.

Рух у шаленій перестрілці поступився Агробізнесу – два шедеври за 75 секунд і камбек від нового лідера Першої ліги

Після перерви забивав тільки Агробізнес. Семенець легко розстріляв Бандуру з близької відстані, камбек довершив Іван Когут – 2:3.

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Відеоновини Перша ліга Рух Рух Агробізнес Агробізнес Рух - Агробізнес
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