Блискавичний обмін голами з дальної відстані у відеоогляді матчу Рух – Агробізнес – 2:3

Італія — 7 лип 386
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Слідами Суареса: захисник Лаціо вкусив суперника під час матчу – курйозне відео
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Фонсека на межі провалу, трагічне дербі Барселони, шанси для Зінченка, Ярмоленка та Маліновського – топ-матчі мідвікуСвіт — 7 лип 3909
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Михайліченко за крок від переходу в Андерлехт – захисник може більше не зіграти за ЗорюУкраїна — 7 лип 2367
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Лозаннський арбітраж ухвалив рішення у справі Барселони та скандального трансферу НеймараІспанія — 7 лип 2693
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Фонсека перебуває за крок від звільнення з Роми – екс-тренер Шахтаря отримав ультиматумІталія — 7 лип 2541