Блискавичний обмін голами з дальної відстані у відеоогляді матчу Рух – Агробізнес – 2:3

Агробізнес здолав Рух в результативному матчі 20 туру Першої ліги. Дивіться відео голів зустрічі.

Копина швидко вивів Рух вперед ударом головою після кутового. Окрасою гри стали дві хвилини в середині тайму. Хавбек гостей Микола Когут ледь не зламав поперечину гарматою з 23-25 метрів, але відповідь Брікнера була не гіршою.

Рух у шаленій перестрілці поступився Агробізнесу – два шедеври за 75 секунд і камбек від нового лідера Першої ліги

Після перерви забивав тільки Агробізнес. Семенець легко розстріляв Бандуру з близької відстані, камбек довершив Іван Когут – 2:3.