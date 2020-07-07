Рух у шаленій перестрілці поступився Агробізнесу – два шедеври за 75 секунд і камбек від нового лідера Першої ліги

Рух і Агробізнес подарували справжнє видовище у єдиному вівторковому матчі Першої ліги.

Перша ліга, 20 тур

Рух – Агробізнес – 2:3

Голи: Копина, 9, Брікнер, 29 – М. Когут, 28, Семенець, 63, І. Когут, 70

Вилучення: Саків, 90 (Р)

Руху потрібна була виключно перемога, щоб за очками зрівнятися з Агробізнесом, який очолює екс-тренер Карпат Олександр Чижевський. Дебют зустрічі давав господарям надію на позитивний результат – на 9 хвилині Копина замкнув подачу Русина з кутового. Рух мав серйозну перевагу у володінні м'ячем, але зливи моментів не було.

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Справжній вибух стався в середині тайму. Микола Когут наважився на дальній удар, який став несподіванкою для Бандури. Радість Агробізнеса була недовгою – минуло близько 75 секунд, і хавбек "жовто-чорних" Брікнер і собі розрядив гармату. Рахунок 1:2 протримався до перерви.

Чижевський провів серйозну розмову у перерві, і його підопічні побігли з подвійним натхненням. Бандура кілька разів рятував, але й він не допоміг, коли Семенця забули на лінії воротарського майданчика. Гості вирішили не зупинятися і вирвали всі три очки – Іван Когут вивів команду вперед красивим обвідним ударом.

Рух мав шанс бодай на нічию, але в компенсований час Русин запустив м'яч в небеса з дуже вигідної позиції. Перемога зробила Агробізнес одноосібним лідером Першої ліги (46 пунктів). Рух із 40 очками застряг на шостій сходинці, але має гру в запасі.

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