Валентина Гусіна, мати загиблого екс-гравця Динамо та збірної України Андрія Гусіна, прокоментувала поєдинок киян з Вільяреалом у 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Як могли, а могли ніяк, щоб постояти за славне ім'я київського Динамо. Не вистачило сил добігти до воріт, як це зробив колись Андрій Гусін. Дивимося, згадуємо хороші часи нашого футболу", – написала Гусіна у своєму Facebook.

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Під дописом мати екс-футболіста додала відео гола Андрія Гусіна у ворота збірної Греції на відборі до ЧС-2006, коли хавбек підключився до атаки з центра поля.

Нагадаємо, Динамо поступилось Вільяреалу (0:2), не забивши жодного гола за два поєдинки та разом із Шахтарем вилетіло з Ліги Європи.

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