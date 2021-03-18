Після домашньої поразки для проходу далі киянам потрібно було забивати мінімум 2 сухі м'ячі (при 0:2 був би овертайм), а то й більше. Матч, як і онлайн-трансляція Вільяреал – Динамо на "Футбол 24", стартував о 21:00. Після київського тріумфу іспанці перервали шалену серію без перемог у Прімері, здолавши на виїзді Ейбар. Команда Луческу реабілітувалася перемогою над Зорею, але нинішнє завдання взяти реванш у "Субмарини" видавалося надскладним.

Вільяреал – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/8 ЛЄ

Активний агресивний початок від українців. З пресингом, перехопленнями, швидкістю командних дій. Однак перший удар за Вільяреалом. Морено метрів з 9 розстрілював, добре, що Кендзьора встиг заблокувати. "Браво, говоріть", – у Луческу ніби телефонна розмова по гучномовцю. Ще одне закидання вперед. У динамівців вони не проходять, а Бакка завдає вже другого удару за перші 10 хвилин. Жерсон замість Бєсєдіна на місці центрфорварда не вражає у стартовому відрізку. Буяльський випередив воротаря, а потім розгубився. Жерар Морено не з таких. На 13 хвилині форвард збірної Іспанії розіграв стіночку з Чуквезе і замкнув ударом з другого поверху. Ніхто і думав накривати головну загрозу суперника – катастрофа.

Вільяреал – Динамо – відео голів

Тепер треба забивати 3. Ну, або хоча б не програти з дуже великим рахунком. Пресинг іспанців змушує киян дуже глибоко сідати на свої ворота. Жерсон відверто випадає. Не вгадав Луческу зі своїм сміливим кроком. Наївні спроби вийти через пас. Валенсійці все перекушують. Де Пена мав тікати після класного викидання Бущана, але Педраса відіграв купу простору на швидкості. Як же легко входять у штрафний Динамо хлопці в жовтому. Педраса встигає і біля своїх воріт страхувати, і правий фланг гостей розривати. Щастить, що з прицілом кепські справи.

Миколенко обрізається під пресингом. Поки хтось підійшов до Морено на 10 метрах від воріт, Жерар встиг всі приціли налаштувати – розстріл воротаря, 2:0 уже на 36-й. Вистачає перспективних підходів у динамівців. Бракує небанальних рішень. Замість гостроти біля штрафного Вільяреала бездумні перелякані простріли та навіси на суперника. Усе дуже сумно. Команда Луческу еволюціонувала. Якщо в Києві не було ударів у площину воріт, то сьогодні взагалі без пострілів – 7:0 за суперником, взагалі не особливо встаючи з дивану. Перевага команди Емері просто непристойно велика.

Супряга замінив Циганкова. Справедливо. Чого виходив Віктор, так і залишилося загадкою. Перший кутовий Динамо заробило на 52 хвилині. Заготовочка з матчу проти Зорі майже пройшла знову. Сидорчук подав з правого флангу, а ось у Супряги традиційно не вийшов удар. А може, б так Ваната краще випустити було? Основа і так не дуже зацікавлена у звітній грі. Чуквезе просто знущається фінтами над Миколенком з Де Пеною. Віталій змусив таки помилитися, але так важко дихає після цього, ніби марафон відбігав. Ну, хоч щось. Сидорчук віддав, Андрієвський з льоту пробив – Асенхо на місці. Дочекалися першого влучання за 147 хвилин протистояння.

На парочку замін Емері Луческу реагує своєю. Лєднєв і Шепелєв замінили Жерсона та Андрієвського на 66 хвилині. Ну, а поки партнери освоюються, Супряга навіть м'яч прийняти не може – немилосердна туга за не до кінця здоровим Бєсєдіним триває. Це просто "розкішно", коли динамівці через пас отримують трохи простору попереду, але обирають виключно варіанти віддати назад. І так весь єврокубковий сезон з маленькими приємними винятками. Зіткнення з іспанським середняком виходить дуже болючим. Після такого возилова у пів ноги оцінка своїх сил має бути дуже гнітючою.

Видно, що все-таки не байдуже киянам. Постійно щось підказують один одному, намагаються зберігати гідність, багато працюють у відборі. Однак поки одні грають на максимумі, Вільяреал ходить полем і в 1-2 паси у стоячому режимі Рикуна створює шалені проблеми гостям. Кендзьора після одного з прострілів уже по своїх воротах бив, Бущан молодець. Ще й непогано в атаку вибиває Георгій, вже не вперше. Де Пена підбив собі під удар ножицями, але цей пляжний футбол не став одкровенням для голкіпера. який навіть з місця не повинен був зрушити. Попов і Сідклей замінили Миколенка та Сироту на останні хвилин 10. "Вийшли, бля. Та вийшов нах*р", – брутальний Бущан втомився бавитися в цик-цик, який тільки удари йому привозить, на своїй половині. Бущан парирує простенький штрафний Парехо. Дві додаткові хвилини безславних мук теж дарма.