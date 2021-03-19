Валентина Гусина, мать погибшего экс-игрока Динамо и сборной Украины Андрея Гусина, прокомментировала поединок киевлян с Вильярреалом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Как могли, а могли никак, чтобы постоять за славное имя киевского Динамо. Не хватило сил добежать до ворот, как это сделал когда-то Андрей Гусин. Смотрим, вспоминаем хорошие времена нашего футбола", – написала Гусина в своем Facebook.

"Цыганкова продадут куда-то и все – исчезнет с поля зрения": Сабо уничтожил лидера Динамо после поединка с Вильярреалом

Под постом мать экс-футболиста добавила видео гола Андрея Гусина в ворота сборной Греции на отборе к ЧМ-2006, когда хавбек подключился к атаке с центра поля.

Напомним, Динамо уступило Вильярреалу (0:2), не забив ни одного гола за два матча и вместе с Шахтером вылетело из Лиги Европы.

Вильярреал – Динамо: Киев получает путеводитель ЛЕ – болезненное шоссе в ад для команды Луческу, или "Да вышел, нах*р"