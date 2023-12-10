"Всі дуже активно обговорюють можливе майбутнє призначення Андрія Шевченка. Як на мене, треба не його обрання обговорювати, а концепцію навіть не розвитку, а існування системи українського футболу.

Шевченко визначився зі своїм першим заступником в УАФ – джерело озвучило прізвище скандального кандидата

Ось, наприклад, система істеблішменту Великобританії така, що змінюються прем'єр-міністри, а допомога Україні продовжується. Незалежно від прізвища прем'єра.

Тому, як на мене, головним завданням нового очільника УАФ має бути побудова такої системи організації футболу в Україні, щоб вона не залежала з одного боку від прізвищ керівників УАФ, а з іншого боку від олігархів. І тоді футбол буде розвиватися незалежно від того, чи буде хтось "сидіти" або просто набридне займатися футболом тому чи іншому багатію, на яких зараз тримається футбол.

Другим завданням є визначення проблем та утворення "дорожньої карти", тобто конкретного плану їх вирішення, в якому мають бути визначені ключові показники ефективності, стратегічні цілі мають бути перенесені на операційний рівень, визначені конкретні терміни, призначені відповідальні особи, та, обов'язково, незалежний контроль, який визначатиме ефективність роботи кожного виконавця, відповідального за свій сектор.

Якщо дійсно буде обраний Шевченко, то враховуючи його рівень контактів, думаю, що можна було б використати успішний досвід реформ іноземних федерацій та ліг. Наприклад, Німеччини 2004 року, або пізніше МЛС. Особисто я є прихильником американської системи розвитку. Але це не догма, і робити кальку не потрібно, тому що в кожній країні є свої особливості.

Тому треба розробляти свою систему існування українського футболу. В якій головними чинниками мають бути розвиток інфраструктури, підвищення статусу дитячого тренера, якості його підготовки та рівня заробітку, визначення рішень загального по країні залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українській футбол, як професійний, так і масовий та дитячий. В іншому випадку, нічого не зміниться", – написав Сирота на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, чинний президент УАФ Андрій Павелко нині перебуває у СІЗО у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Головним кандидатом на заміну зашкварному чиновнику називають Андрія Шевченка, якого вже було висунуто на посаду Київським об’єднанням асоціацій футболу. Позачерговий конгрес УАФ відбудеться 25 січня 2024 року.

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