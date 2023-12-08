Головний претендент на крісло глави УАФ Андрій Шевченко визначився з першим віце-президентом організації, повідомляє Sport.ua.

Шевченко в президенти УАФ: перша асоціація офіційно затвердила кандидата

За інформацією джерела, у випадку перемоги на виборах володар "Золотого м'яча" ініціюватиме висунення на посаду свого першого заступника Леоніда Ашкеназі – колишнього віце-президента ФК Динамо Київ.

Зазначається, що майбутній очільник УАФ збирається зменшити кількість віце-президентів до двох і планує значно скоротити кількість членів виконкому. Наразі ці кадрові питання ще у стадії обговорення.

Нагадаємо, Ашкеназі на початку року потрапив у скандал після розслідування Української правди. Чиновник виїхав з України до іспанської Марбельї завдяки довідці від Міністерства оборони (де було вказано, що він є фахівцем з літальних апаратів), хоча йому на той час було 59 років (призовний вік). В Іспанії він проводив зустрічі з різними бізнесменами, зокрема російського походження. Його тісно пов'язують з так званою "Лужниківською групою", лідером якої є наближений до Кремля Михайло Воєводін.

Цікаво, що при перетині кордону 26 грудня 2022 року в телефоні Ашкеназі було виявлено близько 200 контактів з Росії. Сам фігурант стверджував, що це пов'язано з його футбольними справами. До слова, за інформацією прес-служби Динамо Ашкеназі не працює у клубі з січня 2022 року.

Позачерговий звітно-виборчий Конгрес УАФ повинен відбутися 25 січня 2024 року.

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