"Все очень активно обсуждают возможное будущее назначение Андрея Шевченко. Как по мне, надо не его избрание обсуждать, а концепцию даже не развития, а существования системы украинского футбола.

Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ – источник озвучил фамилию скандального кандидата

Вот, например, система истеблишмента Великобритании такова, что меняются премьер-министры, а помощь Украине продолжается. Независимо от фамилии премьера.

Поэтому, как по мне, главной задачей нового главы УАФ должно быть построение такой системы организации футбола в Украине, чтобы она не зависела с одной стороны от фамилий руководителей УАФ, а с другой стороны от олигархов. И тогда футбол будет развиваться независимо от того, будет ли кто-то "сидеть" или просто надоест заниматься футболом тому или иному богачу, на которых сейчас держится футбол.

Второй задачей является определение проблем и образование "дорожной карты", то есть конкретного плана их решения, в котором должны быть определены ключевые показатели эффективности, стратегические цели должны быть перенесены на операционный уровень, определены конкретные сроки, назначены ответственные лица, и, обязательно, независимый контроль, который будет определять эффективность работы каждого исполнителя, ответственного за свой сектор.

Если действительно будет избран Шевченко, то учитывая его уровень контактов, думаю, что можно было бы использовать успешный опыт реформ иностранных федераций и лиг. Например, Германии 2004 года, или позже МЛС. Лично я являюсь сторонником американской системы развития. Но это не догма, и делать кальку не нужно, потому что в каждой стране есть свои особенности.

Поэтому надо разрабатывать свою систему существования украинского футбола. В которой главными факторами должны быть развитие инфраструктуры, повышение статуса детского тренера, качества его подготовки и уровня заработка, определение решений общего по стране привлечения внутренних и внешних инвестиций в украинский футбол, как профессиональный, так и массовый и детский. В противном случае, ничего не изменится", – написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, действующий президент УАФ Андрей Павелко сейчас находится в СИЗО по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Главным кандидатом на замену зашкварному чиновнику называют Андрея Шевченко, который уже был выдвинут на должность Киевским объединением ассоциаций футбола. Внеочередной конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года.

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