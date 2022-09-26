"Це дуже хороший футболіст із дуже гарною школою. Він пройшов ПСВ, у нього закладено ці нідерландські здібності. Там є дуже гарна риса – у Нідерландах не беруть футболістів із масового футболу. Вони виховують гравців.

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Їхні школи дають дуже хороший рівень. Якщо з одного класу у вищому дивізіоні грають менше 10 футболістів, то вважається, що тренер провалив роботу. А у нас вважають, що якщо 2 футболісти грають, то це добре.

Лонвейк – це дуже хороший виконавець. Думаю, що він може бути корисним Динамо в середині поля. Але поки що не розумію, у кого він може виграти конкуренцію. Поки немає Шапаренка, можуть шукати якихось змін у центрі поля. Але Шапаренко повернеться, а у Буяльського, Шепелєва чи Сидорчука він навряд чи виграє конкуренцію. Тому я не думаю, що Лонвейк – це футболіст, який одразу дасть результат", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, контракт з нідерландцем підписано на 5 років.

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