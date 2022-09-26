"Это очень хороший футболист с очень хорошей школой. Он прошел ПСВ, у него заложены эти нидерландские способности. Там есть очень хорошая черта – в Нидерландах не берут футболистов из массового футбола. Они воспитывают игроков.

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Их школы дают очень хороший уровень. Если с одного класса в высшем дивизионе играют менее 10 футболистов, то считается, что тренер провалил работу. А у нас считают, что если 2 футболиста играют, то это хорошо.

Лонвейк – это очень хороший исполнитель. Думаю, что он может быть полезен Динамо в середине поля. Но пока не понимаю, у кого он может выиграть конкуренцию. Пока нет Шапаренко, могут искать какие-либо изменения в центре поля. Но Шапаренко вернется, а у Буяльского, Шепелева или Сидорчука он вряд ли выиграет конкуренцию. Поэтому я не думаю, что Лонвейк – это футболист, который сразу даст результат", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, контракт с нидерландцем подписан на 5 лет.

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