Колос в рамках матчу 23-го туру УПЛ здивував Шахтар у першому таймі, але тотально провалився по перерві (1:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Шахтар підходив до матчу з Колосом, випереджаючи СК Дніпро-1 на п'ять очок. Втім, у "спортклубівців" залишалися гра в запасі та очна зустріч з "гірниками", тож у Ковалівці донеччанам треба було перемагати. Ба більше – підопічні Ігора Йовічевіча мали викластись на максимум, адже суперник мав дуже потужну оборону. За сім турів підопічні Ярослава Вишняка пропустили всього три голи.

Між тим, якість позиційної атаки Шахтаря протягом останнього місяця викликала серйозні запитання. З гри команда створює відносно мало, а перший гол часто прилітає завдяки ударам з дистанції. Тривоги отримали своє підтвердження в першому таймі проти Колоса – "гірники" провели сім ударів, однак небезпечних епізодів було тільки два.

На 10-й хвилині Судаков виконав проникний пас на лівий край штрафного, Джурасек звідти віддав м'яч Траоре, той продовжив на Бондаренка, а Артем скинув м'яч на лінію півкола. Звідти у лівий нижній бахнув Степаненко – Волинець парирував! Крім того, на 24-й хвилині Михайліченко головою замикав подачу від Бондаренка, але з шести метрів Богдан пробив паралельно воротам.

А Колос своїми шансами не розкидувався. Господарі шокували Шахтар голом вже на 13-й хвилині! Ковалівці заробили стандарт у центрі поля, а навіс з нього Чорноморець скинув у центр карного майданчика – Оріховський спокійно прийняв м'яч і другим дотиком прошив Трубіна. 1:0!

А на 40-й хвилині Лисенко з дистанції зарядив у ближню дев'ятку, змусивши Трубіна виконувати сейв (але м'яч цілком міг зрізатись у сітку).

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги підопічних Ярослава Вишняка. Ігор Йовічевіч змушений був провести заміни – на другий тайм не вийшли Гочолейшвілі та Джурасек, а замість них з'явились Конопля та Зубков. Для Олександра це був перший за шість турів вихід на поле.

І це спрацювало! Вже за хвилину після відновлення гри Зубков отримав на лінію штрафного від Шведа й спробував закинути м'яч у штрафний, а сфера поцілила в руку Чоботенку!

Бондаренко впевнено реалізував 11-метровий, але варто відзначити й Шведа. Саме він запустив атаку обіграшем 1-в-1, а потім якісно відкрився між лініями під пас від Степаненка.

Не встиг Колос оговтатись, як у ворота Волинця залетів другий гол. На 52-й хвилині Бондаренко прийняв закидання від Судакова й з лінії штрафного відав проникний пас на Траоре. Лассіна на лінії воротарського легко відклеївся від Гончаренка й пробив у ближній – 1:2! Це перший випадок у 2023 році, коли ковалівці пропустили більше одного гола за матч.

Колос у другому таймі майже нічим не відповів, що й не дивно – за сім турів "хлібороби" забили п'ять голів, три з яких залетіли в одному матчі. Пригадати можна тільки момент на 86-й хвилині, коли Судаков віддав невдалий пас назад. 17-річний Гусол перехопив м'яч і вийшов сам на сам з Трубіним, але переграти Анатолія не зміг.

Шахтар теж створив небагато. Після другого забитого гола в актив "гірників" можна занести тільки атаку на 64-й хвилині, коли Зубков відкрився у гігантській зоні на лівому напівфланзі та увірвався в штрафний. Олександр щільно пробив низом, але вийшло по центру – Волинець парирував.

Перед цим Судаков спробував закрутити м'яч з кутового у ворота, але голкіпер не спав. Тим не менш, на 80-й хвилині Шахтар таки забив третій гол. Бондаренко замкнув подачу з кутового, поціливши у стійку, а Келсі зіграв на добиванні – 1:3! Кевін відзначився всього через хвилину після появи на полі.

Келсі міг і асист віддати, скинувши навіс від Михайліченка на лінію воротарського, однак Зубков пробив занадто слабко. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу донеччан з рахунком 3:1!

Динамо в більшості переграло аутсайдера УПЛ – аномальні герої рятують дебют Шовковського з неоднозначним суддівством