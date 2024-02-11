У матчі 25-го туру Ліги Жупіле Вестерло на виїзді розійшовся миром з Уніон Сент-Жилуазом (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 25-й тур

Уніон Сент-Жилуаз – Вестерло – 2:2

Голи: Лапуссен, 16, 59 – ван ден Кейбус, 6, Мадсен, 90+6 (п.)

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Справжню сенсацію створив Вестерло у черговому турі чемпіонату Бельгії. Команда Сергія Сидорчука приїхала в гості до лідера першості і у драматичній боротьбі зуміла відібрати у нього очки. Наш земляк традиційно вийшов в основі і провів на полі 69 хвилин.

Гості несподівано вийшли вперед вже на початку зустрічі, однак втримати перевагу не змогли і на перерву пішли за рахунку 1:1. В середині другого тайму Лапуссен вивів Уніон вперед, оформивши дубль, і команда йшла до впевненої перемоги. Вже у доданий час Матія Фріган, який вийшов на заміну лише на 83-й хвилині, опинився на газоні після жорсткого зіткнення. Арбітр призначив пенальті, що і врятувало Вестерло від поразки.

Як наслідок, команда Сидорчука, який за свою гру отримав від статистичного порталу SofaScore середній бал 6,7, набрала 26 очок і йде в турнірній таблиці Ліги Жупіле одинадцятою, Уніон з 59-ма пунктами – беззаперечний лідер.

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