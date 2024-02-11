Колишній оборонець Лудогорця Ігор Пластун розповів, як виник варіант з Ордабаси, і чому він вирішив перебратись у чемпіонат Казахстану.

"Останні місяці я фактично був відсутнім в Лудогорці через причини, про які вже не хочу говорити. Це історія. У мене угода була розрахована до літа, але мої агенти Сергій Серебренніков та Вадим Шаблій, із якими я співпрацюю вже майже десять років, шукали варіанти. І ось Ордабаси проявили ініціативу, аби підписати мене.

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Для мене завжди при виборі клубу на першому місці стояла спортивна складова. Ця команда стала чемпіоном своєї країни та буде виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів. Звісно, цей варіант мене захопив, і я одразу погодився. Далі вже була робота агентів і все вирішилося за день-два.

Чи проявляли до мене інтерес українські клуби? Ні, з України я не отримував жодної пропозиції.

Моя роль в новій команді? Футболістів мого віку підписують для гри в основному складі, аби одразу посилити команду та отримати результат. Далі все вже залежить від твоєї роботи", – сказав Пластун у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, за свою кар'єру 33-річний футболіст встиг пограти за Оболонь, Карпати, Лудогорець та Гент. За збірну України провів 4 матчі. Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до українця з боку софійського ЦСКА. З Ордабаси Пластун підписав контракт на один сезон.

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