"Воротарська позиція не викликає жодних сумнівів. Тібо Куртуа – один із найсильніших гравців Реала і один із найсильніших воротарів світу. Якщо не найсильніший. Так було в останніх двох сезонах. Бельгієць почне свій шостий сезон у Реалі, і на цьому шляху він стане претендентом на звання одного з найкращих воротарів в історії клубу.

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У цій залежності команди від Тібо – її слабкість. Андрій Лунін, який, як здається, планує залишитися, проявив себе в минулому сезоні, коли Куртуа отримав травму. Але проявив себе не настільки, щоб вселити впевненість у разі, якщо у бельгійця виникнуть серйозні проблеми. Після матчу в Жироні, коли у ворота "бланкос" залітало все, що тільки могло залетіти, Лунін більше не з'являвся у стартовому складі, хоча наприкінці чемпіонату в Реала було достатньо матчів, які не мали реальної цінності", – зазначила Marca.

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