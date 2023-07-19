Реал заявив на турне по США Андрія Луніна, всіх новачків і трьох гравців молодіжної команди.

У середу, 19 липня, Реал завершив першу частину літньої передсезонної підготовки. Друга частина складатиметься з низки контрольних матчів, перші з яких відбудуться в рамках турне по США.

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"Вершкові" зіграють із Міланом, Манчестер Юнайтед, Барселоною та Ювентусом. Як інформує офіційний Твіттер мадридського клубу, до заявки на турне по США потрапили всі новачки команди – Джуд Беллінгем, Арда Гюлер, Хоселу та Браїм Діас.

Marca акцентує увагу на тому, що Карло Анчелотті взяв разом із командою трьох гравців молодіжної команди "бланкос" – Дієго Піньєйро, Фран Гонсалес і Ніко Паса. Причому перші двоє – воротарі. Саме з ними українець Андрій Лунін конкуруватиме, якщо Анчелотті захоче надати Тібо Куртуа відпочинок.

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