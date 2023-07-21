"Вратарская позиция не вызывает ни малейших сомнений. Тибо Куртуа - один из сильнейших игроков Реала и один из сильнейших вратарей мира. Если не самый сильный. Так было в последних двух сезонах. Бельгиец начнёт свой шестой сезон в Реале, и на этом пути он станет претендентом на звание одного из лучших вратарей в истории клуба.

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В этой зависимости команды от Тибо – её слабость. Андрей Лунин, который, как кажется, планирует остаться, проявил себя в прошлом сезоне, когда Куртуа получил травму. Но проявил себя не настолько, чтобы вселить уверенность в случае, если у бельгийца возникнут серьёзные проблемы. После матча в Жироне, когда в ворота "бланкос" залетало всё, что только могло залететь, Лунин больше не появлялся в стартовом составе, хотя в конце чемпионата у Реала было достаточно матчей, которые не имели реальной ценности", – отметила Marca.

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