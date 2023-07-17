До топ-5 найдорожчих команд не потрапили Барселона та Челсі – 865 та 886,7 млн євро. Цікаво, що Михайло Мудрик є п'ятим найкоштовнішим гравцем лондонців, поступаючись Нкунку, Енцо Фернандесу, Рісу Джеймсу, Стерлінгу та Фофана.

П'ятірку відкриває Баварія – 894, 5 млн євро, далі йде Реал (990,5 млн євро з Андрієм Луніним), а ПСЖ опинився на третій сходинці. Цікаво, що Мбаппе виявився дорожчим за весь склад Шахтаря (180 млн проти 143,45 млн євро). Арсенал посів почесну другу сходинку (Зінченко приклався зі своєю ціною в 42 млн євро), а Манчестер Сіті очікувано став найдорожчим клубом світу. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".