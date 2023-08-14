"Ніякої розслабленості не було – ми налаштовували хлопців тільки на перемогу. Проблеми у завершальній фазі атаки? Якщо 0 на табло, то я згоден, це дійсно так.

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Ми не очікували, що гра так закінчиться. Тим більше, у другому таймі ми домінували на полі. Перебудувались на гру у два нападники та пішли ва-банк. Це позначилось на контратаках, в одній з яких ми пропустили гол.

Але все одно хлопцям немає в чому дорікнути. Вони старались, намагались і хотіли привезти з Кривого Рогу очки, але не вдалось. Набиваємо гулі. Вважаю, що хлопці заслуговували на гол і навіть на нічию", – сказав Ковпак у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 3-х турів ЛНЗ у турнірній таблиці УПЛ йде десятим, набравши 3 очки.

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