"Не ожидали такого результата": наставник ЛНЗ нашел причину фиаско с Кривбассом, выделив главную проблему
Главный тренер черкащан Александр Ковпак поделился эмоциями от матча с Кривбассом (0:2) в 3-м туре УПЛ.
"Никакой расслабленности не было – мы настраивали ребят только на победу. Проблемы в завершающей фазе атаки? Если 0 на табло, то я согласен, это действительно так.
Волевая победа Кривбасса в видеообзоре матча с ЛНЗ – 2:0
Мы не ожидали, что игра так закончится. Тем более, во втором тайме мы доминировали на поле. Перестроились на игру в два нападающих и пошли ва-банк. Это сказалось на контратаках, в одной из которых мы пропустили гол.
Но все равно ребят не в чем упрекнуть. Они старались, пытались и хотели привезти из Кривого Рога очки, но не удалось. Набиваем шишки. Считаю, что ребята заслуживали на гол и даже ничью", – сказал Ковпак в послематчевом комментарии.
Напомним, после 3-х туров ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ идет десятым, набрав 3 очка.
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