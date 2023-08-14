"Никакой расслабленности не было – мы настраивали ребят только на победу. Проблемы в завершающей фазе атаки? Если 0 на табло, то я согласен, это действительно так.

Волевая победа Кривбасса в видеообзоре матча с ЛНЗ – 2:0

Мы не ожидали, что игра так закончится. Тем более, во втором тайме мы доминировали на поле. Перестроились на игру в два нападающих и пошли ва-банк. Это сказалось на контратаках, в одной из которых мы пропустили гол.

Но все равно ребят не в чем упрекнуть. Они старались, пытались и хотели привезти из Кривого Рога очки, но не удалось. Набиваем шишки. Считаю, что ребята заслуживали на гол и даже ничью", – сказал Ковпак в послематчевом комментарии.

Напомним, после 3-х туров ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ идет десятым, набрав 3 очка.

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