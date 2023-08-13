Обидві команди до нинішнього протистояння підійшли з однаковими показниками – перемога і поразка на старті (Кривбас поступився Олександрії і здолав Зорю, в той час як ЛНЗ не встояв проти Чорноморця і розгромив Минай). Додавала цікавості матчу і тренерська дуель поколінь – молодий Ковпак проти маститого Вернидуба.

Зоря дотиснула Ворсклу в матчі з купою промахів – перша перемога Лалатовіча в УПЛ, провал команди Скрипника триває

Гра розпочалась майже через 50 хвилин від запланованого часу: коли команди вже готувались розвести м'яч у центрі поля – пролунала повітряна тривога і учасники зустрічі пішли в укриття. Першого удару у поєдинку (після тривалої розвідки) було завдано лише на шостій хвилині: Дібанго навісив з лівого флангу і Хомченовський завдавав удару з льоту, але м'яч зрізався з ноги і полетів повз ворота.

На 16-й хвилині Прядун з лінії воріт намагався поцілити у лівий кут, але Кліщук у падінні перевів на кутовий. Згодом Хомченовський зумів звільнитись з-під опіки захисника і прокинути йому поміж ніг, але Пеньков зіграв надійно і легко забрав сферу. За мить Кожушко увірвався у штрафний майданчик, накрутив двох оборонців і потужно пробив – Пеньков знову був на висоті.

Традиційно вогню матчу додавав Вернидуб, який активно коментував дії арбітра. Коли Понєдєльнік ледь не зніс голову супернику ударом ногою, Юрій Миколайович на весь стадіон почав вигадувати чудернацькі пояснення, всіляко виправдовуючи свого гравця. В такі моменти за 57-річного фахівця по-справжньому ставало соромно – емоції емоціями, але здоровий глузд ніхто не скасовував.

Наприкінці тайму Задерака намагався закинути Пенькову за комірець, але кіпер у стрибку врятував ЛНЗ. Проте вже за мить він виявився безсилий: Стецьков отримав діагональ на лівий фланг, прострілив в центр на Бескоровайного і той, вигравши боротьбу у Лопирьонка, прошив Пенькова – 1:0.

На другу сорокап'ятихвилинку Ковпак випустив Олійника, але особливої небезпеки від Дениса не було. Пасіч ледь не став співавтором гола, коли після його удару м'яч зрикошетив і полетів під поперечину – Кліщук у божевільному стрибку врятував Кривбас від гола. За трохи вже його візаві став героєм епізоду після спроби Задераки.

В середині тайму Прядун у боротьбі з захисниками впав у штрафному криворіжців, але арбітр був невблаганний і пенальті не призначив. Пасіч після навісу Бойка з кутового пробив над поперечиною, а постріл Приходька з-за меж штрафного Пеньков не без проблем перевів на кутовий. За мить він знову врятував після потужного удару від Кожушка.

За 10 хвилин до завершення матчу Кривбасу вдалась чергова контратака лівим флангом, яка завершилась навісом у штрафний – Задерака у стрибку головою пробив у протихід кіперу і подвоїв перевагу господарів. ЛНЗ мав шанс відквитати бодай гол, але спочатку Насонов з хорошої позиції стрільнув по горобцях, а згодом Норенков влучив у стійку.

Перемога принесла Кривбасу 6 очок і четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ, ЛНЗ з трьома пунктами залишився десятим.

СК Дніпро-1 у компенсований час врятувався від поразки Минаю – арбітр вилучив Сарапія й призначив два пенальті