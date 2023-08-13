Перший гол довелось чекати майже весь тайм – голкіпери обох команд неодноразово рятували свої ворота у, здавалось, безнадійних ситуаціях. На 38-й хвилині Стецьков отримав діагональ на лівий фланг, прострілив в центр на Бескоровайного і той, вигравши боротьбу у Лопирьонка, прошив Пенькова.

Кривбас впевнено здолав ЛНЗ і піднявся у топ-4 УПЛ – крінж від Вернидуба та феєрія голкіперів

Пасіч по перерві ледь не зрівняв, коли після рикошету м'яч летів під поперечину – Кліщук витягнув. У відповідь Пеньков зреагував на гарматний постріл Кожушка. Наприкінці матчу Кривбас таки дотис суперника: після контратаки Задерака відгукнувся на навіс у воротарський і у стрибку головою пробив у протихід кіперу. Друга перемога Кривбаса у сезоні – досвід Вернидуба взяв гору над молодечим запалом Ковпака.