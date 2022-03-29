"Дорогі та шановні херсонці. Не новина, що зараз абсолютно для всіх настали складні часи, у тому числі й фінансові, неможливо знати, що для всіх нас готує завтра.

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Я хочу закликати вас усіх, особливо людей із продовольчої сфери – ті, хто перепродує бензин, продукти харчування, медикаменти тощо – будьте гуманні. Будьте при здоровому глузді й зрозумійте, що наші пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю або ті, хто втратили роботу через війну, не в змозі зараз купувати продукти за такими космічними цінами.

Не наживайтеся на війні, не наживайтеся на горі людей, будьте гуманні і вам це повернеться вдвічі більше. Залишайтесь людьми із чистою совістю у такий темний час", – написав Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, прикріпивши фото із написом "Херсон – це Україна".

Нагадаємо, Херсон із початку березня перебуває під контролем російських військ.

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