"Не наживайтесь на війні та горі людей": Коваленко звернувся до жителів рідного Херсона
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко переживає за долю окупованого міста та його мешканців.
"Дорогі та шановні херсонці. Не новина, що зараз абсолютно для всіх настали складні часи, у тому числі й фінансові, неможливо знати, що для всіх нас готує завтра.
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Я хочу закликати вас усіх, особливо людей із продовольчої сфери – ті, хто перепродує бензин, продукти харчування, медикаменти тощо – будьте гуманні. Будьте при здоровому глузді й зрозумійте, що наші пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю або ті, хто втратили роботу через війну, не в змозі зараз купувати продукти за такими космічними цінами.
Не наживайтеся на війні, не наживайтеся на горі людей, будьте гуманні і вам це повернеться вдвічі більше. Залишайтесь людьми із чистою совістю у такий темний час", – написав Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, прикріпивши фото із написом "Херсон – це Україна".
Нагадаємо, Херсон із початку березня перебуває під контролем російських військ.
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