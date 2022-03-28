"Складно говорити на цю тему, а ще складніше повірити у те, що відбувається у ХХІ столітті. Це дуже несподівано, для мене несподівано, що Росія напала на Україну.

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Я провів в Україні чимало років, і мені боляче спостерігати за стражданнями українців. Тому я прийняв рішення допомагати українцям – дав притулок у своєму будинку українській сім'ї, влаштовую благодійні вечері, одним словом, допомагаю чим можу.

В Іспанії висвітлюють війну як є. Тут в курсі, що відбувається у Маріуполі, Харкові, Чернігові, як знищуються інші українські міста. Мені незрозуміло, чому інші країни не взаємодіють. Це може призвести до того, що Путін не зупиниться і піде в наступ далі. Гадаю, всі країни мають максимально включатися до цієї війни, допомагати Україні, бо Росія скидає ракети та бомби не лише на об'єкти військової інфраструктури, а й знищує мирне населення, дітей, жінок.

Ми не політики і нам непросто до кінця зрозуміти, чому НАТО, Сполучені Штати та інші впливові країни дозволяють таку кількість жертв в Україні. Нам з боку здається, що НАТО варто було б втрутитися, але водночас ми не уявляємо до яких наслідків це може призвести. Але мене дивує, що Північноатлантичний Альянс обрав вичікувальну позицію і спостерігає за розвитком подій.

Передбачити подальший розвиток дуже складно. Путін показав себе безжальним і немилосердним, атакував Україну у найжорсткішій манері. Тому може статися будь-що, і, звичайно, є страх, що Путін може використовувати ядерну зброю. Теоретично це може перерости в Третю світову війну. Ми не знаємо, як Путін відреагує на той чи інший розвиток подій", – сказав Рамос у коментарі FanDay.

Нагадаємо, іспанський фахівець свого часу встиг попрацювати в Росії та Україні: у 2009-му він очолював московський ЦСКА, а з 2010 по 2014 роки тренував Дніпро.

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