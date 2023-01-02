Союз європейських футбольних асоціацій склав список молодих футболістів, за якими варто активно стежити у 2023 році. До топ-40 найперспективніших гравців потрапив і представник України – півзахисник Шахтаря Георгій Судаков.

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"Обраний нами у 2022 році до списку найкращих молодих талантів Михайло Мудрик, можливо, був найкращим у Шахтарі цього сезону, але зростання Судакова також було помітним. Георгій зіграв усі шість матчів у груповій стадії Ліги чемпіонів, віддав дві результативні передачі та рідко втрачав м'яч", – йдеться у резюме 20-річного футболіста на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, контракт Георгія з Шахтарем чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 6 мільйонів євро.

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