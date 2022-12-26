Одразу двоє українців увійшли до символічної збірної футболістів віком до 21 року.

Півзахисник Михайло Мудрик та голкіпер Анатолій Трубін потрапили до одинадцятки найкращих молодих талантів за версією Foot Mercato.

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Компанію футболістам Шахтаря склали два представники Арсенала (Вілльям Саліба і Букайо Сака), а також по одному гравцю з Реала (Родріго), Барселони (Педрі), Баварії (Джамал Мусіала), Борусії Д (Джуд Беллінгем), РБ Лейпциг (Йошко Гвардіол), ПСЖ (Нуну Мендеш) і Монако (Вандерсон).

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив десять голів і віддав 8 асистів. Трубін провів стільки ж поєдинків та пропустив 21 м'яч (ще у 5 зустрічах відстояв на нуль).

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