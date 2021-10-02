Лондонці забили три голи до перерви, проте судді зарахували лише один. Лукаку заліз в офсайд, а перед точним ударом Вернера фол "помітив" VAR. Зате м'яч Трево Чалоби на 9-ій хвилині був цілком легітимним.

Челсі у більшості вирвав перемогу у Саутгемптона та очолив турнірну таблицю АПЛ, МЮ розписав вогняну нічию з Евертоном

У другій половині Чілвел подарував Саутгемптону легкий пенальті, збивши екс-гравця "синіх" Лівраменто. Уорд-Праус з "позначки" пробив чітко, але згодом підвів команду. VAR знову втрутився, порадивши Мартіну Аткінсону вилучити капітана Саутгемптона за грубий фол проти Жоржінью. Залишалося грати 15 хвилин, і Челсі встиг забити двічі. "Суху" серію перервав навіть Тімо Вернер, який востаннє в рамках АПЛ забивав ще 24 квітня. Остаточні 3:1 оформив Чілвел.