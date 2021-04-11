"У мене дуже хороші відчуття. Ми почали здорово і у підсумку здобули заслужену перемогу. У нас було багато шансів забити третій м'яч.

Реал – Барселона – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Слова Кумана? У кожного своя думка щодо цієї ситуації (з падінням Брейтвейта після контакту з Менді, – прим). Я вважаю, що суддя не дав свисток, тому що там не було пенальті.

Важливо те, що ми показали на полі. Нам було важко, тому що Барселона – сильна команда. Але не можна все списувати на арбітра.

Я радий за гравців. Всі футболісти зосереджені на ділі, всі хочуть грати. Це мене дуже тішить. Ми всі прагнемо одного і здобули перемогу разом. З точки зору боротьби за чемпіонство нічого не змінилося. Попереду, як і раніше, багато матчів", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал завдяки перемозі обійшов Барселону на один пункт і зрівнявся за очками з мадридським Атлетіко (у "матрацників" залишається матч у запасі).

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