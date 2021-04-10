Реал Мадрид приймає Барселону в рамках 30-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Барселона.

Матч і онлайн-трансляція Реал Мадрид – Барселона стартував о 22:00 за Києвом. На момент початку гри Барса йшла другою в Прімері, випереджаючи "вершкових" на два очки. Перемога дозволяла будь-якій команді випередити Атлетіко і очолити турнірну таблицю щонайменше на добу.

Вже в дебюті гри Реал повів у рахунку. Карім Бензема п'ятою замкнув пас Лукаса Васкеса.

Реал Мадрид – Барселона: відео гола Бензема

На цьому Мадрид не зупинився. На 28-й хвилині Тоні Кроос забив зі штрафного. Щоправда, не без допомоги рикошету.

Реал Мадрид – Барселона: відео гола Крооса