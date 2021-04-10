Реал – Барселона – відео розкішного гола Бензема п'ятою і курйозу імені Крооса
22:35 - Читать на русском
Реал Мадрид приймає Барселону в рамках 30-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Барселона.
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Матч і онлайн-трансляція Реал Мадрид – Барселона стартував о 22:00 за Києвом. На момент початку гри Барса йшла другою в Прімері, випереджаючи "вершкових" на два очки. Перемога дозволяла будь-якій команді випередити Атлетіко і очолити турнірну таблицю щонайменше на добу.
Вже в дебюті гри Реал повів у рахунку. Карім Бензема п'ятою замкнув пас Лукаса Васкеса.
Реал Мадрид – Барселона: відео гола Бензема
На цьому Мадрид не зупинився. На 28-й хвилині Тоні Кроос забив зі штрафного. Щоправда, не без допомоги рикошету.
Реал Мадрид – Барселона: відео гола Крооса
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